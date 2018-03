ASL CHIETI, PROGRESSIONE ECONOMICA DIPENDENTI

CHIETI. Dopo otto anni di stop, riparte la progressione economica orizzontale per i dipendenti del comparto dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Chieti. E già con la retribuzione del mese di maggio se ne apprezzeranno gli effetti. Il beneficio, infatti, sarà attribuito a partire dal mese in corso, con valore retroattiivo, nel senso che saranno liquidati anche gli arretrati relativi alle 16 mensilità precedenti, nel rispetto dell’accordo integrativo siglato con i sindacati che ha fissato all’1 gennaio 2016 la decorrenza della progressione. La busta paga di maggio, quindi, sarà più “pesante” per 2.643 unità, pari al 74% del personale in servizio alla data dell'1 gennaio 2016, sia per effetto degli arretrati sia della progressione entrata a regime.

Al passaggio di “fascia”, previsto dalla contrattazione collettiva, hanno avuto accesso i dipendenti in possesso dei requisiti previsti (quali anzianità di servizio, titoli ecc.), e selezionati secondo i criteri e le modalità stabiliti in accordo con la Rsu e le organizzazioni sindacali dell’area del comparto.

I valori medi delle somme che il personale troverà in busta paga sono diversificati in relazione alla categoria di appartenenza e alla nuova fascia conseguita.

Per garantire la progressione la Asl impegnerà una somma pari a 1,9 milioni di euro l’anno, attingendo dal fondo contrattuale specifico, dedicato all’incremento dei trattamenti economici individuali.