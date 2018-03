GIUSTIZIA, SCIOPERO DEI PENALISTI

ROMA. Quattro giorni di sciopero dalle udienze contro il 'ddl penale', da oggi fino al 25 maggio. A proclamarli l'Unione delle Camere Penali, i cui avvocati da questa mattina si sono astenuti dal partecipare alle udienze. Il 'ddl penale' approda oggi in discussione alla Camera, e l'associazione dei legali contesta soprattutto due punti del provvedimento: le norme sulla prescrizione e l'estensione del processo a distanza. L'Ucpi parla di "adesione massiccia" allo sciopero e "centinaia di processi fermi in tutta Italia". Questa mattina, in concomitanza con l'avvio della protesta, nell'aula Occorsio del Tribunale di Roma si e' svolta una manifestazione alla quale hanno partecipato, moderati dal presidente dell'Ucpi Beniamono Migliucci, numerosi parlamentari tra i quali il vice presidente del gruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, il presidente della Commissione Esteri della Camera Fabrizio Cicchitto di Ap e il responsabile Giustizia del Pd Davide Ermini. Nel corso della manifestazione e' stato possibile firmare per la separazione delle carriere, nell'ambito della raccolta firme lanciata dall'Unione delle Camere Penali, partita lo scorso 4 maggio, che oggi ha toccato le 21 mila sottoscrizioni.