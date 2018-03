SANITA’. INAUGURATO DISTRETTO DI CEPAGATTI

CEPAGATTI. Taglio del nastro per il nuovo Distretto Sanitario di via da Denominare (ex via Piano Rip), già aperto agli utenti l'8 maggio scorso. Nel corso della cerimonia, che si è svolta alla presenza del governatore Luciano D'Alfonso, dell'assessore regionale alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci, del manager della Asl di Pescara, Armando Mancini, e del direttore sanitario, Valterio Fortunato, il sindaco, Sirena Rapattoni, a nome dell'amministrazione Comunale, ha espresso "soddisfazione per il risultato raggiunto dopo un' attesa lunga 13 anni".

La struttura, infatti, è stata inaugurata nel 2004 come sede di una Rsa ma non è entrata mai in funzione. Grazie ad un appalto indetto nel 2015 dalla Asl, sono stati realizzati lavori per un valore di 600 mila euro, che hanno consentito l'apertura del nuova sede, dopo il trasferimento da quella fatiscente di via Duca degli Abruzzi.



L'edificio ospita al piano terra e al primo piano il Distretto sanitario con ambulatori di Cardiologia, Dermatologia, Ecografia, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Ortodonzia, Ortopedia, Ostetricia-Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Urologia, laboratorio di Analisi cliniche, Guardia medica, lo sportello del Cup, gli uffici per l'Assistenza domiciliare integrata (Adi), del Punto unico di accesso (Pua), di Igiene e sanità pubblica, di Medicina legale e quelli amministrativi. Al secondo piano verrà realizzata una Residenza socio-sanitaria, come preannunciato dal manager Mancini.