PESCARA. INAUGURATI I GIARDINI DELL’ARTE DI VIA CARAVAGGIO

PESCARA. Sabato 20 maggio 2017, è stata inaugurata al pubblico la prima parte de I Giardini d’Arte di Via Caravaggio/2017 progetto realizzato dalla Carlo Maresca SpA, con il patrocinio delle Accademie di Belle Arti di Brera (Milano) e di Firenze.

L’operazione, che si articola in più fasi, nasce dalla volontà dell’imprenditore Silvio Maresca, Amministratore Bluserena SpA, società parte della Holding Carlo Maresca SpA. La Holding ha sede a Pescara in Via Caravaggio 125, in un edificio storico della città, la fornace Forlani. Edificata nel 1880 e attiva fino all’inizio degli anni ’60, è stata successivamente utilizzata dalla società VEMAC per poi diventare negli anni ’80 sede degli uffici Telecom.

Nel 2012 la Carlo Maresca SpA ha acquisito la proprietà dell’intero immobile dando avvio ad un importante intervento di ristrutturazione volto alla riqualificazione dell’intera area: 6700 mq di superficie destinati ad uso ufficio, 3300 mq di parcheggio e 2000 mq di area verde, un’area quest’ultima che oggi, con le diverse acquisizioni di terreni circostanti, conta diversi ettari destinati a giardino e parco verde.

I Giardini d’Arte di Via Caravaggio si collocano sulla scia degli Sculpture Gardens, ovvero giardini e parchi privati arricchiti con sculture e opere d’arte. Esempi simili sono il “Giardino olandese di Caldic”, con opere di Ai Weiwei, Damien Hirst, Anselm Kiefer e Sol LeWitt, il “Giardino di Daniel Spoerri” a Grosseto, che ospita 103 installazioni di circa 50 artisti, tra cui Arman, Nam June Paik e Jean Tinguely, ma anche il “Parco di Scultura del Chianti”, “La Marrana Arte Ambientale” di La Spezia, “L’Arte Ca’ La Ghironda” di Bologna e il “Parco Kalenarte” nel piccolo comune di Casacalenda, in provincia di Campobasso. Gran parte di queste realtà culturali sono state realizzate da soggetti privati, i quali hanno deciso di occuparsi d’arte e soprattutto di renderla accessibile a tutti, aprendo al pubblico le proprie case, le proprie aziende, i propri giardini. A differenza degli Sculpture Gardens sopra citati che contemplano opere di artisti affermati, I Giardini d’Arte di Via Caravaggio vogliono essere un’opportunità per artisti emergenti che sempre più trovano difficoltà nel concretizzare materialmente le proprie idee, un trampolino di lancio per una nuova generazione di autori, ai quali è stata data la possibilità di vedere il proprio lavoro entrare a far parte di una collezione privata.