NEL NOME DI FALCONE PER LA LEGALITA’: INCONTRO A PESCARA

PESCARA. Martedì 23 maggio alle ore 21 presso l'ex circoscrizione 1 di Pescara in via Rubicone n.15, il M5S Pescara organizza un incontro con i cittadini per confrontarsi sui temi della legalità e presentare l'osservatorio sulla legalità, un nuovo strumento a disposizione della cittadinanza e delle associazioni che dovessero denunciare qualsiasi tipo di azione criminosa.

«Con la presente iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle», dicono dal movimento, «si vuole determinare il ruolo e l’impegno della Regione Abruzzo e degli Enti Locali nel contrasto al fenomeno mafioso e, più in generale, verso ogni forma di criminalità organizzata, anche attraverso l’affermazione e la diffusione di un forte senso di legalità. Il bisogno di dotare il nostro territorio di un tale strumento nasce dalla consapevolezza che negli ultimi anni diverse circostanze hanno facilitato, anche in Abruzzo, la possibile aggressione delle organizzazioni mafiose in diversi settori, tra cui quello dei lavori pubblici, come anche evidenziato dal rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia».