MIGRANTI SBARCATI A BARI: ARRIVERANNO ANCHE IN ABRUZZO

BARI. Saranno trasferiti in Toscana, Marche, Abruzzo e Umbria, con pullman messi a disposizione dalla Prefettura di Bari, quasi tutti i migranti sbarcati oggi nel porto del capoluogo pugliese dopo essere stati soccorsi al largo delle coste siciliane dalla nave Peluso della Guardia Costiera. Tra i 248 africani ci sono 50 minori, già collocati in strutture di accoglienza della provincia di Bari, e una donna incinta attualmente ricoverata in ospedale. Suo marito, che viaggiava a bordo della nave, non è stato trasferito ma momentaneamente accolto nel Cara di Bari per consentirgli di stare accanto alla moglie.