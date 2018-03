LA RISERVA MARINA DI VASTO AFFIDATA A LEGAMBIENTE E WWF

VASTO. Firmato ufficialmente questa mattina il protocollo di intesa tra Comune di Vasto, Legambiente, WWF e l'Istituto Abruzzese per le Aree Protette (IAAP) per la gestione della Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto istituita nel 2007.



Le due Associazioni ambientaliste e la struttura operativa dello IAAP da oggi gestiranno congiuntamente l'area protetta con la volontà di attivare e valorizzare una riserva che riveste un ruolo strategico, non solo nella tutela e conservazione dei sistemi naturali esistenti, come quelli dunali e le aree umide, ma anche per rafforzarla come attrattore di un comprensorio caratterizzato da una strategia che sposa sempre di più l'ecoturismo e che è parte della Via Verde.



Tra le finalità della gestione ci sono anche la necessità di superare le attuali criticità della fruizione dell'area, rafforzare i rapporti con gli operatori turistici locali che, oggi più di ieri, necessitano di qualità e cura ambientale e favorire e implementare le attività educative ed aggregative, valorizzando tutto quello che finora preziosi gruppi di volontari hanno già fatto per quel territorio.