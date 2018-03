CADE DALLA SCALA IN CASA: MORTE CEREBRALE PER 53ENNE DI PESCARA

PESCARA. Un uomo di 53 anni e' ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate nella caduta da una scala, mentre stava facendo lavori in casa assieme alla moglie.

L'episodio e' avvenuto ieri sera a Pescara. All'uomo, originario di San Severo (Foggia), e' stata diagnosticata la presunta morte encefalica, che richiede un periodo di osservazione. Al termine del periodo di osservazione, durante il quale i familiari potranno decidere se dare o no il loro consenso alla donazione degli organi, dovrebbe essere certificata la morte del 53enne ed eventualmente i medici effettueranno il prelievo.