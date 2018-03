670MILA EURO PER TUTELA DELLA COSTA ABRUZZESE

ABRUZZO. Firmata questa mattina la stipula delle concessioni di trasferimento delle risorse destinate a interventi urgenti per la difesa della costa nei comuni di Vasto, Casalbordino, Fossacesia, Montesilvano, Roseto degli Abruzzi, Martinsicuro, Rocca San Giovanni, Pescara, Silvi, Ortona e in aggiunta anche Francavilla.

Il provvedimento è stato portato avanti dall’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici della Regione Abruzzo Donato Di Matteo per la tutela e la salvaguardia della fascia costiera, attraverso lavori urgenti volti a contrastare i fenomeni erosivi in atto, a ripristinare le condizioni di massima sicurezza nei tratti di costa, che presentano maggiori criticità e ad eliminare potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità. Sulla scorta dei sopralluoghi effettuati dal Servizio delle Opere Marittime e Acque Marine di Pescara è stato stilata un’azione urgente. Le somme assegnate ai Comuni sono 670mila euro: Vasto 50mila euro, Casalbordino 100mila, Fossacesia 50mila, Montesilvano 50mila, Roseto degli Abruzzi 60mila euro, Martinsicuro 60mila, Rocca San Giovanni 50mila euro, Pescara 150mila euro, Silvi 50mila euro e Ortona 50mila euro. Ulteriori risorse di 60mila euro verranno assegnate al Comune di Francavilla.