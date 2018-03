BIMBA DI 2 ANNI SI USTIONA CON L’ACQUA CALDA

MONTESILVANO. Una bambina di due anni è ricoverata in ospedale, a Pescara, per le ustioni riportate con dell'acqua bollente. L'incidente è avvenuto in casa, a Montesilvano, all'ora di pranzo. Il padre ha caricato la piccola in macchina ed è andato incontro all'ambulanza del 118, che nel frattempo stava arrivando. La bimba è stata poi trasportata in ospedale. Avrebbe riportato ustioni sulla schiena e sulle gambe. È sotto costante osservazione ed è ricoverata nel reparto di Chirurgia pediatrica, in condizioni definite "serie" dal personale sanitario.