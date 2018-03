SORRENTINO GIRA IN SEGRETO SPOT IN ABRUZZO

ROCCARASO. Spot della Campari, firmato Paolo Sorrentino, premio Oscar con il film La grande bellezza, sui monti dell'Aremogna di Roccaraso, in provincia di L'Aquila.

Il ciak si è svolto davanti al rifugio 'Heidi' in tutta segretezza, tanto che ne è stata data notizia solo a riprese ultimate. La conferma arriva dal primo cittadino di Roccaraso, Francesco Di Donato.

«La decisione del Premio Oscar Paolo Sorrentino di girare il nuovo spot pubblicitario della Campari all'Aremogna, rappresenta uno strumento formidabile per esaltare la 'Grande bellezza' di Roccaraso. Immagini che faranno il giro del mondo e che, sono certo, valorizzeranno in chiave turistica il nostro straordinario patrimonio ambientale - dice Di Donato - . Tutti sanno che la storia di Paolo Sorrentino è legata a Roccaraso e con questa scelta ha ulteriormente confermato l'amore per il nostro territorio».