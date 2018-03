GIULIANOVA CAPITALE DELLA VELA ITALIANA IL 13 E 14 MAGGIO

GIULIANOVA. Ben tre regate, due nazionali ed una interzonale, faranno di Giulianova la capitale della vela italiana il prossimo 13 e 14 Maggio 2017, si disputeranno infatti la 3a Regata Selezione Nazionale Classe 29er, la Regata Nazionale Classe RS Feva e la Regata Interzonale Classe O'pen BIC che vedranno impegnati circa 150 giovani atleti e le loro imbarcazioni provenienti da tutta Italia e seguiti da allenatori e famiglie.

Organizzatore dell'importante evento sportivo il Circolo Nautico “V.Migliori” che negli ultimi anni ha sempre ospitato importanti competizioni veliche a livello nazionale e sta portando avanti diversi progetti e collaborazioni per la crescita di questo sport ed in particolare per permettere la pratica degli sport nautici ai diversamente abili.

Il programma delle regate prevede per venerdì pomeriggio l'arrivo e la registrazione dei partecipanti mentre per sabato e domenica le competizioni nella zona di mare antistante il litorale di Giulianova. Dopo le regate del sabato il Circolo Migliori offrirà a tutti i partecipanti un Pasta Party mentre domenica pomeriggio dopo la conclusione delle regate si svolgerà la cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità locali e del presidente della FIV (Federazione Italiana Vela), il giuliese Francesco Ettorre che ha voluto anche un consiglio della IX Zona FIV che si terrà al Circolo Migliori venerdì 12 maggio.