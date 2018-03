GIUSTIZIA. SERPI NOMINATO PROCURATORE DI PESCARA

PESCARA. Massimiliano Serpi è il nuovo procuratore della Repubblica di Pescara, nominato dal plenum del Csm. Lo si è appreso da Bologna.

Il magistrato, 65 anni, è nato a Imola, e in carriera è stato giudice penale e civile a Modena, poi dal 1985 passò alla Procura di Bologna. Dal 1996 al 2004 ha lavorato alla Procura per i Minorenni del capoluogo emiliano e dal 2004 è tornato in Procura ordinaria, dove dal 2009 è procuratore aggiunto.

Tra i casi giudiziari più importanti da lui seguiti, il disastro aereo all'istituto Salvemini di Casalecchio di Reno (1990) e il processo a carico di Luigi Ciavardini per la Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Recentemente è stato tra i Pm che hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex Nar Gilberto Cavallini, sempre in relazione alla Strage, e anche la richiesta di archiviazione dell'indagine sui mandanti.

A Pescara prenderà il posto di Cristina Tedeschini.