AREE DI CRISI: BANDO DA 16 MLN DI EURO

ABRUZZO. Sara' pubblicato domani sul Burat il bando da 16 milioni di euro da suddividere nelle nove aree di crisi non complesse individuate lo scorso novembre dalla Regione Abruzzo. Le risorse, che arrivano dal Por Fesr 2014-2020, saranno assegnate sotto forma di finanziamenti in conto capitale a imprese che voglio investire nel territorio.

Le candidature delle aziende possono essere presentate fino al 28 giugno. Ecco l'elenco della aree di crisi finanziate: Teramo (3 milioni), Avezzano (3,250 mln), Sulmona (1,6 mln), Penne (1,2 mln), Chieti (3,5 mln), L'Aquila (2,5 mln), Giulianova (460 mila), Vasto (360 mila) e Ortona (80 mila).

L'intervento previsto dalla Regione nell'ambito del Fesr si aggiunge a quello nazionale, previsto sempre per le aree di crisi, finanziato dalla legge 181 per progetti superiori a 1,8 milioni di euro e gestito da Invitalia. Anche su questo bando e' prevista premialita' per le aziende che hanno aderito alla Carta di Pescara.