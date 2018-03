CAM, PREMIO DI RISULTATO LEGATO AL “MERITO”

AVEZZANO. Addio premio di risultato uguale per tutti al Cam, la società di gestione del ciclo idrico integrato della Marsica, imbocca decisamente la strada della “meritocrazia”. Il “quantum” del salario accessorio, quindi, non sarà più una tantum per tutti i lavoratori, ma sarà il frutto di una attenta valutazione di una serie di parametri, con in testa “il grado di soddisfazione degli utenti”, le performance tese a migliorare il servizio, l’incremento di produttività, redditività, innovazione ed efficacia, la riduzione dei costi, la cura dei materiali, di beni e mezzi aziendali, dell’immagine della società.

“Puntiamo a diventare una società modello,”, afferma l’amministratore delegato del Cam, Giuseppe Venturini, che ha siglato l’intesa con i sindacali sulla nuova formula (26 parametri) che determina il premio di risultato meritocratico, “in linea con le direttive della riforma sulle partecipate illustrata dal Ministro Marianna Madia nella recente visita in sede”. L’obiettivo finale, in perfetta sintonia con i sindacati, è quello di “condividere un processo evolutivo e di sviluppo della società, che migliori anche le condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dipendenti”.