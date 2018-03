CALCIO. BBC: «RISCHIO SANZIONI FIFA PER CASO MUNTARI»

ROMA. C'e' il rischio che la Fifa adotti sanzioni nei confronti dei vertici del calcio italiano per il caso di Sulley Muntari, il centrocampista del Pescara punito per aver abbandonato il campo dopo aver subito insulti razzisti dai tifosi. "Abbiamo una commissione competenze per valutare la vicenda, e la commissione agira'", ha detto il segretario generale della Fifa, Fatma Samoura, alla Bbc. "E' importante - ha aggiunto - che la commissione agisca e che lo faccia al piu' presto. Ho le mie opinioni su chiunque subisca un simile trattamento, sul campo e fuori, ma non sono qui a titolo personale. Sono qui per garantire che la Fifa assuma, attraverso la commissione, le misure appropria per ciascun singolo comportamento discriminatorio".