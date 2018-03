DROGA E RESISTENZA, ARRESTATO IMMIGRATO IRREGOLARE

L’AQUILA. Per sottrarsi al controllo aggredisce i militari e getta via la droga: arrestato un 32enne, irregolare sul territorio nazionale, responsabile dei reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. E' il bilancio di un intervento dei carabinieri di Trasacco dopo una denuncia di rapina perpetrata ai danni di un anziano nel corso della quale gli venivano asportati con minaccia 40 euro.

I carabinieri, a seguito delle attivita' d'indagine hanno individuato lo straniero quale responsabile, rintracciandolo presso un bar del paese. L'uomo ha anche tentato di gettare 15 grammi di cocaina, poi recuperata dai militari. Lo straniero, oltre all'arresto in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, e' stato deferito in stato di liberta' per il reato di rapina e traferito nel carcere di Avezzano.