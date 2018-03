DEVE SCONTARE PENA: ARRESTATO ALBANESE DI 43 ANNI

PESCARA. Un uomo di 43 anni, Edmond Metushi, nato in Albania, ieri e' stato arrestato, a Pescara, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia. L'uomo deve espiare la pena di 4 anni e 18 giorni di reclusione per fatti commessi a Pescara e Montesilvano dal 1998 al 2000.

L'arresto e' stato eseguito dagli agenti della squadra Mobile di Pescara. (AGI) Pe2/