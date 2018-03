L’AQUILA. ANCHE I VIGILI URBANI PER AIUTARE PROCURA SU INDAGINI CONTRIBUTI POST SISMA

L’AQUILA. Si rafforza la collaborazione tra il Comune de L’Aquila e la Procura della Repubblica. Grazie ad una convenzione sottoscritta stamane dal Procuratore Capo dr. Michele Renzo e dal Sindaco Massimo Cialente per i prossimi due anni la Procura della Repubblica de L’Aquila si potrà avvalere di n. 4 agenti di Polizia Municipale, che già da un paio di anni erano impegnati su queste tematiche presso il Comando di Polizia Municipale , per indagini relative a reati contro la P.A. correlati alle vicende della ricostruzione post sisma 2009.

Il Nucleo che era stato costituito nel 2014,in questi anni ha collaborato proficuamente in una serie di attività investigative che hanno dato vita a provvedimenti giudiziari ed a sequestri di abitazioni equivalenti, ottenendo anche riconoscimenti in sede dibattimentale, in merito a fattispecie di indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato.

La Convenzione, che disciplina i rapporti tra Procura e Comune, è stata approvata nella giornata di ieri dalla Giunta Comunale e nella giornata odierna è stata siglata dai massimi rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Dal prossimo 15 maggio e sino al 30 aprile 2019 le quattro unità di personale lavoreranno presso la Procura della Repubblica per dare un ulteriore impulso all’attività investigativa.