SAN SALVO. ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DEL SINDACO MAGNACCA

SAN SALVO. Si conclude il quinquennio dell'Amministrazione comunale di San Salvo guidata dal sindaco Tiziana Magnacca sostenuta da Forza Italia e da due liste civiche. Ieri pomeriggio ultima seduta del Consiglio comunale che ha approvato, con i soli voti della maggioranza, il rendiconto di gestione per l'anno 2016. "Concludiamo questo mandato - ha commentato il sindaco Magnacca - nella consapevolezza di lasciare i conti a posto avendo approvato nei termini di legge sia il bilancio di previsione e sia quello consuntivo. Nel corso della seduta, su proposta del sindaco, è stato osservato un minuto di silenzio alla memoria di Pasquale Di Vito, l'operaio morto ieri mattina in un incidente sul lavoro nel territorio di Casalbordino. Il Consiglio ha anche approvato all'unanimità una mozione per chiedere alla Regione Abruzzo l'apertura della sala di emodinamica nell'ospedale San Pio a Vasto.