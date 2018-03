INSEDIATO IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MEDIO ADRIATICO.

ABRUZZO. Nella mattinata di martedì 4 aprile u.s., presso gli uffici di Ancona, sotto la Presidenza di Rodolfo Giampieri ed alla presenza dei comandanti dei porti che fanno parte del sistema, si è insediato il Comitato di Gestione del nuovo ed importante ente previsto dalla legge n. 84/1984, di recente modificata dal decreto legislativo n. 169/2016.

La gestione dei porti di Ancona, Pesaro, Falconara, S. Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona, con particolare riferimento alla gestione di tutte le questioni attinenti alle concessioni demaniali ed al rapporto con gli operatori del settore, secondo la recente riforma, è di competenza del nuovo importante ente.

Il Comitato di Gestione è così composto:

Presidente: Rodolfo GIAMPIERI, nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Componenti: Ing. Giulio PIERGALLINI, designato dalla Regione Marche; Sen. Dott. Tommaso Coletti, designato dalla regione Abruzzo; Dott.ssa Ida SIMONELLI, Assessore del Comune di Ancona, designata dal Sindaco di Ancona; C.A. Francesco Saverio FERRARA, in rappresentanza dell’Autorità Marittima; Ing. Raniero De ANGELIS, designato dal Comune di Pesaro e Amm. Rinaldo VERI, designato dal Comune di Pescara. I Componenti del Comitato di Gestione sono stati nominati con decreto del Presidente e rimangono in carica per quattro anni.

I componenti designati dal Comune di Pesaro e dal Comune di Pescara partecipano con diritto di voto solo ed esclusivamente quando si discutono le questioni relative ai rispettivi porti.

Ad oggi si sono tenute tre riunioni del Comitato di Gestione e sono state affrontate alcune vicende relative ai porti del sistema. Per Ortona si è discusso del rinnovo di alcune concessioni in scadenza e della gestione di alcuni servizi sul porto.

Prossimamente la gestione dei servizi relativi alla fornitura dell’acqua potabile e non, nonchè della raccolta dei rifiuti sarà trasferita all’Autorità del Sistema Portuale che provvederà ad appaltarli nel rispetto della legge.