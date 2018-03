TORRE DEL CERRANO: NASCONO MUSEO E BIBLIOTECA DEL MARE

PINETO. La Torre del Cerrano ospiterà presto un Museo e una Biblioteca del Mare: è questa la notizia che ci consegna la pubblicazione della graduatoria della linea 6.6.1 dei fondi europei FESR, ufficializzata quest’oggi dalla Regione Abruzzo. Il FESR è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con cui l’Unione Europea investe sulle Regioni meno sviluppate dei ventotto Stati membri o nelle cosiddette “Regioni in transizione”, di cui fa parte anche l’Abruzzo. Si tratta di un Fondo indiretto, la cui gestione è affidata agli enti territoriali.



Con la determina odierna, relativa alla nuova programmazione dei fondi europei 2020, la Regione ha finanziato quindici progetti su tutto il territorio abruzzese, per un totale poco inferiore ai 4.500.000 €. Fra questi il progetto presentato dal Consorzio Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, che prevede fra le altre cose anche la nascita di un Museo e di una Biblioteca del Mare, ha ottenuto il punteggio più alto, a pari merito con un’iniziativa progettata dal Comune di Torino di Sangro (CH). Il FESR coprirà dunque i 300.000 € necessari a far partire il progetto, mentre i costi restanti saranno coperti da quote di cofinanziamento.