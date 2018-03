SCACCHI, PESCARA VOLA IN SERIE A1

PESCARA. Trionfo dell’A.S.D. D’Annunzio Scacchi Pescara in serie A2, dove la squadra ha vinto il proprio girone conquistando la promozione nella forte serie A1.

Il team, composto da Dario Marvulli, Luca Cerquitella, Franco Di Donatantonio e Romeo Di Gregorio, si è imposto con 4 vittorie su 5 incontri disputati, precedendo in classifica le formazioni di Pesaro, Porto Sant’Elpidio, Ancona, Civitanova Marche e Teramo.

Una vittoria ottenuta al termine di un campionato partito in salita e giocato in rimonta dopo l’iniziale sconfitta al primo turno contro Porto Sant’Elpidio.

«E’ un risultato importante non solo per noi ma per tutto il movimento scacchistico cittadino - commenta il capitano Luca Cerquitella - che riporta la squadra nella prestigiosa serie A1. Il prossimo anno sarà necessario un impegno ancora maggiore per affrontare un girone di livello decisamente alto, nel quale Pescara ha già militato con onore per 3 anni consecutivi».

Questo successo giunge a conclusione di un anno estremamente positivo per gli scacchi a Pescara e in provincia, dove l’A.S.D. D’Annunzio Scacchi sta collaborando con scuole primarie e secondarie nello svolgimento di progetti di “Scacchi a Scuola” coinvolgendo oltre 500 ragazzi e ottenendo numerosi risultati positivi, ultimo tra i quali la qualificazione di ben due squadre dell’Istituto Comprensivo di Spoltore alla finale nazionale dei Campionati scolastici in programma dal 4 al 7 maggio a Montesilvano.