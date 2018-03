L’AQUILA. AUTO FUORI STRADA, MUORE ANZIANO

L'AQUILA, 3 MAG - Un uomo di 83 anni, A.B., è morto nella tarda serata di ieri a L'Aquila in un incidente stradale lungo la cosiddetta via di Preturo, nelle vicinanze della residenza universitaria "San Carlo Borromeo". L'auto sulla quale viaggiava con un'altra persona quando l'auto è uscita di strada, finendo in fondo a una scarpata. La vittima, che guidava l'auto, è morta sul colpo. Illeso invece il passeggero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso, i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e i carabinieri. Non è escluso che l'incidente possa essere stato causato da un malore.