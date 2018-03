MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO REGIONALE, GIOVEDI’ SIT IN DI PROTESTA

LA PROTESTA. L’AQUILA. Sit in di protesta giovedì 4 maggio di fronte al Consiglio Regionale, a partire dalle ore 12 da parte di diverse realtà abruzzesi e non solo per presentare un documento contenente alcune specifiche richieste di interventi ineludibili, da attuare in via prioritaria.

Ci saranno Usb, Asia Usb, Zona 22, Uallò Uallà, Uds L'Aquila, Link L'Aquila, 3e32, CaseMatte, CPC S. Santacroce Teramo, AltreMenti Valle Peligna, ass. Quasi Adatti, Appello per L'Aquila, L'Aquila che Vogliamo, Teramo al Plurale, Teramo Nostra, Officine Indipendenti, Paola Cardelli e Fabio Berardini (cons.ri comunali Teramo)

«A 8 anni dal terremoto dell'Aquila molte delle scuole e degli edifici pubblici non sono sicuri», contestano i promotori dell’iniziativa. «A questo si sono aggiunte decine di scuole in tutto il territorio, come a Teramo, dove inoltre da mesi sono migliaia le persone sfollate e sgomberate. Siamo donne e uomini, individui e associazioni, sindacati, comitati e movimenti, che non vogliono continuare ad essere vittime di mancata prevenzione, di interessi predatori, di risorse drenate verso grandi opere costose e inutili, di mancanza di lavoro.

Vogliamo politiche radicalmente differenti e lo affermeremo chiaramente di fronte al massimo organo istituzionale della terra che ci unisce: il Consiglio Regionale. Per questo chiamiamo a raccolta le popolazioni abruzzesi: porteremo anche di fronte alla regione le nostre proposte per la messa in sicurezza del territorio, la redistribuzione delle risorse e la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, ambientale e culturale».