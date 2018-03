BIM, APPROVATO BILANCIO E NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

TERAMO. Nella seduta di questo pomeriggio è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea consortile il bilancio di previsione 2017-2019. Subito dopo il presidente Moreno Fieni ha ufficializzato all’Assemblea la nomina di tre componenti del nuovo Consiglio Direttivo (l’organo esecutivo del Consorzio), che vede la riconferma di Giovanni di Michele, delegato del Comune di Bellante, di Valeria Gaspari del Comune di Torricella Sicura e di Giuliano Zilli del Comune di Crognaleto.

Il presidente ha annunciato che nei prossimi giorni completerà l’assetto dell’esecutivo del Consorzio, integrandolo con la nomina di altri due componenti e tenendo conto delle rappresentanze territoriali.

“Ciò che mi premeva – ha dichiarato il presidente Fieni – era rendere l’Ente immediatamente operativo per dare risposte concrete ai Comuni che necessitano di risorse per ripartire e per la programmazione delle attività, anche al fine di contrastare lo spopolamento delle aree dell’entroterra”.