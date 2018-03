MIGRANTI CON PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ARRIVO IN ABRUZZO

GORIZIA. Cinquanta migranti richiedenti protezione internazionale sono stati trasferiti oggi da strutture di accoglienza della provincia di Gorizia a strutture in Abruzzo. Lo rende noto la Prefettura di Gorizia precisando che il trasferimento è stato concordato con il Ministero dell'Interno "al fine di ridurre il numero delle presenze nella provincia di Gorizia, che negli ultimi giorni si è particolarmente consolidato con nuovi numerosi arrivi". Il trasferimento profughi, tutti identificati, fotosegnalati e in possesso di certificazione medica, avviene in pullman in partenza da Gorizia.