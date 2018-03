LICHERI SEGRETARIO REGIONALE DI SINISTRA ITALIANA

ABRUZZO. Daniele Licheri è stato eletto coordinatore regionale di Sinistra Italiana in Abruzzo. Licheri, 38 anni, al termine del congresso ha dichiarato: "Sappiamo che sarà una sfida difficile, Sinistra Italiana proverà ad essere un partito curioso, aperto, che guarda all'innovazione e teso all'ascolto di tutto quello che si muove sul territorio, movimenti, associazioni, comitati. Vogliamo lavorare dal basso insieme ai tanti e le tante che oggi non si sentono rappresentati dall'attuale quadro politico per costruire insieme a loro una nuova casa accogliente che torni finalmente ad occuparsi degli ultimi. Di una cosa siamo sicuri: non saremo l'ennesima formazione politica che nasce solo per appuntamenti elettorali. Vogliamo guardare lontano e gettare le basi per un progetto politico dai "pensieri lunghi" e che faccia del mutualismo e del conflitto sociale la propria cartà identità". Il congresso, molto partecipato, è stato introdotto da Cesare Roseti del dipartimento organizzazione in qualità di garante nazionale. La relazione si è concentrata sugli aspetti organizzativi e sul percorso che ha portato al superamento dell'esperienza di Sel e delle diverse soggettività pre-esistenti e quindi al varo di Sinistra italiana.