SEVEL, FIOM CONTRO I RECUPERO

ATESSA. La Fiom Cgil proclama lo sciopero per domani sabato 29 aprile (primo turno) e domenica 7 maggio (turno di notte) alla Sevel di Atessa, dopo il fermo produttivo di due turni sulla linea Ducato determinato dall'incendio che mercoledì sera si è sviluppato nella sala macchina del Centro elaborazione dati (Ced), distruggendo parte dei gruppi di continuità. In una nota, la Fiom ribadisce la "contrarietà ai recuperi come proposto/imposto dalla Sevel. Il fermo produttivo secondo la Direzione Aziendale dovrebbe essere pagato da tutti noi che dovremmo nuovamente lasciare le famiglie sabato 29 aprile e domenica 7 maggio per recarci a lavoro sul weekend". Per il sindacato "non si può convocare un sabato lavorativo con sole 24 ore di preavviso" e "i recuperi a costo zero non vanno bene. Il recupero non può essere imposto senza una discussione". All'azienda la Fiom Cgil dice: "Le lavoratrici e i lavoratori non ne possono più di trascorrere i weekend in fabbrica" e auspica il ritorno a una normale dialettica.