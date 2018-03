SISMA 2009 DIFENSORE CIVICO SBLOCCA PROCEDIMENTO ESPROPRI

ABRUZZO. Il Difensore Civico ha sbloccato il procedimento di esproprio dopo 8 anni a tutela dei diritti e degli interessi coinvolti. Infatti, l'avvocato Di Carlo è tornato ad occuparsi di una vicenda legata al sisma del 2009. "Proprio a seguito dell'evento tellurico, dopo un primo atto di occupazione ed urgenza di un terreno privato, la Protezione civile per conto di uno dei Comuni del cratere ha potuto iniziare l'azione di spossessamento del terreno per la costruzione di Map". Ha dichiarato di Carlo che ha poi aggiunto: "A distanza di 8 anni da quel primo atto di occupazione, né l'interessato né il legale che segue la pratica hanno ricevuto notizia alcuna in ordine alla definizione dell'esproprio e al pagamento del relativo indennizzo". L'intervento del Difensore Civico Regionale, nella sua funzione sollecitatoria, ha consentito in questo caso il riavvio del procedimento di esproprio, come assicurato dal Responsabile dell'Ufficio centralizzato espropri.