MASTERPLAN: REGIONE AVVIA INTERVENTI PER CHIESE

ABRUZZO. Recupero e valorizzazione dell'edilizia sacra nelle quattro province abruzzesi al fine di migliorare l'attrattività turistica sul territorio. Passa alla fase operativa, dunque, l'iniziativa amministrativa della Giunta regionale che, dopo aver recepito a gennaio scorso gli interventi del Mibact, 52 in tutto, ha finanziato attraverso il Masterplan (nell'ambito del settore "Turismo e Cultura") i progetti proposti, con un importo di 11 milioni e 100mila euro, mirati esclusivamente alla ristrutturazione di edifici di culto e hub culturali. E questa mattina, il presidente Luciano D'Alfonso, ha convocato i tecnici regionali e la direzione per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo per individuare i soggetti attuatori, con l'obiettivo di procedere in tempi brevi con gli appalti.

TUTTI GLI INTERVENTI FINANZIATI

Pescara, Chiesa Sant'Anna (150.000); L'Aquila, Museo nazionale d'Abruzzo (400.000); Pianella, Chiesa di Sant'Antonio (325.000); Campli, Convento di Sant'Onofrio (150.000); Prezza, Chiesa di Santa Lucia (200.000); Roccamontepiano, Chiesa di Santa Maria delle Grazie (150.000); Tossicia, Chiesa di Sant'Antonio (250.000); Chieti, Museo La Civitella (150.000); L'Aquila, Chiesa di Santa Chiara (200.000); Tornimparte, Chiesa di Santo Stefano (50.000); Montereale, Chiesa di San Giovanni (100.000); L'Aquila, chiesa di Santa Maria in Roio (200.000); Magliano de Marsi, Chiesa sacrario dei Caduti (80.000); Campli, Convento di San Bernardino (400.000); Pescara, Cattedrale di San Cetteo (200.000); Lanciano, Porta di San Biagio (300.000); Rosello, Santuario Madonna della Grazie (200.000); Vasto, Chiesa di Penna Luce (300.000), Pratola Peligna, Santuario Madonna della Libera (300.000); Capestrano, Convento di San Giovanni (200.000); Giulianova, pinacoteca V. Bindi (80.000); Ortona, Cattedrale di San Tommaso (200.000); Isola del Gran Sasso, Chiesa di Santa Colomba da Pretara (50.000); Sante Marie, Chiesa di Santa Maria delle Grazie (50.000); Pescina, Chiesa di Sant'Antonio (50.000); Torano, Chiesa di San Flaviano (50.000); Elice, Chiesa di San Martino (50.000); Collecorvino, Convento di San Patrignano (150.000); Caporciano, complesso monumentale di Santa Maria Assunta (100.000); Magliano dei Marsi, Chiesa di Santa Maria di Porclaneta (50.000); Sant'Omero, Chiesa Santa Maria in Vico (450.000); Morro d'Oro, Abbazia di Santa Maria di Propezzano (350.000); Cortino, Chiesa di Sant'Egidio (50.000); Vasto, Palazzo D'Avalos allestimento museale (60.000); Castel di Sangro, Chiesa del Suffragio (60.000); Pescara, Media Museum Flaiano (250.000); Tortoreto, centro museale e culturale Palazzo comunale (250.000); Nereto, Centro culturale polivalente (400.000); Pescara, restauro e risanamento conservativo Chiesa di Sant'Anna (100.000); Comune di Lentella, restauro conservativo e consolidamento Chiesa dei Santi Cosma e Damiano (250.000); Abbateggio, completamento restauro chiesa Madonna dell'Elcina (150.000); Comune di San Valentino, recupero e consolidamento Chiesa di San Nicola (300.000); Comune di Collecorvino, restauro conservativo e consolidamento Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (200.000); Comune di Roccamorice, recupero Eramo di Santo Spirito (200.000); Comune di Fara Filorum Petri, restauro e recupero conservativo della Chiesa di Sant'Antonio (300.000); Comune di Avezzano, ristrutturazione della Cattedrale di San Bartolomeo (450.000); Comune di Trasacco, restauro e miglioramento sismico della Basilica dei Santi Cesidio e Rufino Martiri (600.000); Comune di Roccamontepiano, ristrutturazione del complesso conventuale di San Francesco Caracciolo (1.200.000); ristrutturazione organo a canne nella chiesa di Sant'Agnese di Pineto (120.000); messa in sicurezza del campanile della chiesa di San Michele Arcangelo di Montesilvano (150.000); Comune di Giulianova, realizzazione di un centro culturale documentale sull'età romana nel teramano presso la Chiesa di San Gabriele (80.000).