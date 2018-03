POLIZIA. UN AQUILANO AI VERTICI DEL SINDACATO SAP

L’AQUILA. Il vice capo della squadra Mobile della Questura di L'Aquila, Sabatino Romano, ai vertici del Sindacato autonomo di polizia (Sap). Nei giorni scorsi, su proposta del segretario generale, Gianni Tonelli, il Consiglio nazionale lo ha eletto segretario nazionale. Il Sap è la seconda organizzazione nazionale nel settore con circa 20 mila iscritti. Iscritto dal 1981, già segretario provinciale aquilano, Romano è consigliere nazionale e componente dell'esecutivo nazionale e ha seguito tutte le fasi delle riforme che si sono succedute.

«"È una grande soddisfazione personale, ma credo anche un riconoscimento per L'Aquila e l'Abruzzo - spiega il neo segretario nazionale - È il coronamento di un lavoro fatto insieme ai miei colleghi, caratterizzato da tante battaglie per il miglioramento delle condizioni della Polizia di Stato. Sono molto motivato, spero di poter ottenere ottimali risultati per la categoria alle prese con gravi problemi».