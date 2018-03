PENNE. GAMBA NELLA MOTOZAPPA: UOMO IN OSPEDALE

PENNE. Un uomo di 51 anni è finito in ospedale, a Pescara, per le lesioni riportate in un incidente agricolo avvenuto in mattinata a Penne, in contrada Villa Degna. L'uomo stava lavorando in campagna, quando ha perso il controllo della motozappa, che lo ha ferito ad una gamba. Subito soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato delle fratture e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara).