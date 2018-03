FREDDO. PROROGA RISCALDAMENTI IN ABRUZZO

CHIETI. Impianti di riscaldamento ancora accesi a Chieti, a Lanciano e ad Avezzano, in considerazione delle avverse condizioni atmosferiche e delle basse temperature. Apposite ordinanze sono state emesse dai sindaci delle tre città. Ad Avezzano il sindaco, Giovanni Di Pangrazio, ha disposto la proroga dell'attivazione degli impianti delle scuole fino al 30 aprile compreso, per una durata giornaliera fino a sette ore. A Chieti il sindaco, Umberto Di Primio, ha accolto le richieste pervenute da dirigenti degli istituti scolastici e delle strutture sanitarie e di ricovero. L'Ordinanza stabilisce che i termosifoni potranno restare accesi fino al 22 aprile prossimo per una durata massima di sei ore giornaliere. Stessa proroga a Lanciano dove il sindaco, Mario Pupillo, ha firmato l'ordinanza che consente l'accensione straordinaria dei riscaldamenti sul territorio comunale, comprese scuole e uffici pubblici, fino a otto ore al giorno. L'ordinanza si avvale della riserva di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche.