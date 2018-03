MATTEO PAROLI NOMINATO SEGRETARIO AUTORITA’ PORTUALE ANCONA

ANCONA. Il 13 aprile scorso il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale ha nominato all’unanimità l’avvocato Matteo Paroli Segretario Generale dell’Ente, su proposta del Presidente Rodolfo Giampieri, per la durata di quattro anni.

Sul nome dell’Avv Paroli, già Segretario dell’Autorità Portuale di Ancona dal novembre 2015, si sono espressi favorevolmente tutti i componenti del Comitato, sottolineandone le doti professionali e morali.



Paroli ha dichiarato: «Le sfide da cogliere sono molteplici ed il lavoro, già avviato, per rendere operativa la nuova Autorità di Sistema è complesso, impegnativo ma certamente stimolante. Con convinzione porterò la mia esperienza, in continuità con il lavoro svolto in questi mesi, al servizio della nuova struttura per contribuire a realizzare una strategia dell’Adriatico centrale che valorizzi le caratteristiche e le peculiarità di ogni scalo, nell'interesse dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio comune».

Sotto l’autorità portuale anche i porti abruzzesi.