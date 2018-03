DROGA, TRE GIOVANI ARRESTATI A L’AQUILA

L’AQUILA. La Squadra Volante della Questura di L'Aquila, nella serata di ieri, ha proceduto all'arresto di A.M. aquilano di 42 anni, Z.N. cittadino marocchino di 37 anni e K.M. cittadino macedone di 21 anni, arresti eseguiti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish e marjuana. In particolare i poliziotti della volante, nel corso dell'attivita' di controllo del territorio, hanno notato dei ragazzi a bordo di un'autovettura che passavano qualcosa ad un giovane. Di qui gli agenti hanno deciso di intervenire, ingaggiando un inseguimento dell'autovettura, bloccata dopo poco. La successiva perquisizione personale e domiciliari ha permesso il rinvenimento di due involucri di cellophane contenenti varie dosi di sostanza stupefacente, risultata essere marjuana, per un peso lordo complessivo di circa 30 grammi e due involucri di cellophane contenenti alcuni grammi di hashish. I tre sono stati arrestati per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposti, su disposizione dell'Autorita' giudiziaria, agli arresti domiciliari. Ad oggi gli agenti della Squadra volante, coordinati dal Commissario capo Roberto Mariani hanno arrestato cinque persone nell'ambito dello spaccio di droga.