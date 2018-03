FRANCAVILLA AL MARE. Un uomo di 60 anni è morto stamani mentre nuotava nella piscina comunale di Francavilla al mare. All'origine del decesso, in base a quanto emerso, c'è un malore. Il 60enne è stato soccorso prima dal bagnino, che ha iniziato il massaggio cardiaco, e poi dal personale del 118, che ha proseguito le manovre rianimatorie, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri.