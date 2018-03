PESCARA. ANCORA VANDALI AL PARCO FLUVIALE

PESCARA. Ancora vandali e devastazione al parco fluviale. La denuncia arriva da Mirko Iacomelli, responsabile cittadino di CasaPound Italia: «è inammissibile uno scempio del genere soprattutto dopo la recente bonifica della zona ad opera di CasaPound. Grazie alla solerzia di alcuni cittadini sono stato prontamente informato dei fatti. Appena entrati nel parco, non credevamo ai nostri occhi: lampioni divelti, panchine e cestini della spazzatura sradicati di netto, tutte le strutture in legno proiettate a terra tramite l'ausilio di alcune funi. Un gesto brutale ed ottuso, probabilmente dettato da odio ideologico verso il nostro movimento per l'opera di riqualificazione da noi compiuta, ma che ha finito per colpire tutta la cittadinanza, privata della possibilità di fruire di un'area pubblica. Il tutto, nella più totale certezza di impunità, visto che l'accesso al parco è possibile ad ogni ora del giorno e che manca qualsiasi vigilanza».