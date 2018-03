OSPEDALE POPOLI: CASTRICONE (PD): «IN DOTAZIONE RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE»

POPOLI. Dopo l'installazione della nuova TAC, lunedì 10 aprile è stata collaudata la risonanza magnetica nucleare in dotazione all'ospedale di Popoli che sarà operativa dopo Pasqua.

Il magnete installato è quello tecnologicamente più avanzato nell'intera ASL e, forse, nell'intera regione Abruzzo, sia per i software in dotazione che per le dimensioni estremamente ridotte. Infatti l'apparecchio è l'unico sistema RM di questo livello con la porzione di tunnel a diametro minimo lunga solo 60 cm.



«Ovviamente», ha detto Antonio Castricone, deputato del Partito Democratico, «per poter realizzare questo è necessario che, cosa che ho più volte sollecitato, ci sia anche un'adeguata dotazione di personale a cominciare dalla necessità di integrare di almeno una unità medica il reparto. Sarebbe un controsenso, oggi, avere tanta tecnologia e non poterla utilizzare a pieno regime, per questo mi attendo le adeguate risposte da parte della Regione e soprattutto della ASL di Pescara. Dopo l'approvazione dell'emendamento questo è un altro tassello che si va ad inserire nella battaglia per la salvaguardia dell'Ospedale di Popoli».