MUORE SCHIACCIATO DAL TRATTORE A GUARDIAGRELE

CHIETI. Un uomo di 44 anni, Giancarlo Di Prinzio, è morto nella tarda mattinata a Guardiagrele schiacciato da un trattore. Di Prizio era a bordo del mezzo gommato, con rimorchio, e stava effettuando alcuni lavori su un terreno di sua proprietà in località San Vincenzo, quando il mezzo, per cause da accertare, si è ribaltato e lo ha schiacciato. L'uomo a causa delle lesioni riportate è morto sul colpo. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco e Carabinieri.