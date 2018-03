RITORNO DI FIAMMA, USTIONATE MADRE E FIGLIA

PESCARA. Due donne di 74 e 51 anni, madre e figlia, sono rimaste ustionate mentre accendevano il camino di casa utilizzando dell'alcol. L'incidente domestico e' avvenuto stamani a Cepagatti (Pescara), in localita' Villanova. Le due donne, stando alle informazioni dei soccorritori, sarebbero state investite da un ritorno di fiamma. Subito soccorse, sono state trasportate negli ospedali di Pescara e Chieti. Non sono in pericolo di vita. Sul posto sono interventi anche i carabinieri della Compagnia di Pescara. Le due donne hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado e sono entrambe in prognosi riservata. Disposto il trasferimento nei Centri Grandi Ustionati di Roma e Cesena.