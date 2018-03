AL VIA A PINETO IL PROGETTO PARIDE

PINETO. Sono partiti questa mattina i lavori del progetto Paride per la sostituzione e riqualificazione energetica dell’illuminazione su tutto il territorio comunale. L’investimento totale da parte dell’azienda appaltatrice, la ditta CEIE POWER, sarà di circa cinque milioni di euro.

Il risparmio che l’Ente avrà sulla spesa elettrica sarà di quasi 70 mila euro all’anno, grazie ai nuovi apparecchi a LED con sistema di regolazione del flusso luminoso. Nel complesso saranno 1900 i megawatt di energia annuali non consumati, pari a 362 tonnellate di petrolio risparmiate e 840 tonnellate di CO2 non immessa annualmente in atmosfera. Con il sistema di telegestione che sarà implementato, inoltre, sarà possibile regolare il flusso luminoso di ciascun punto luce controllando in tempo reale il funzionamento delle lampade. Oltre che all’ampliamento delle rete di illuminazione in zone attualmente sprovviste, il servizio sarà migliorato con la partenza di un numero verde a disposizione dei cittadini per la segnalazione dei guasti sugli impianti, che sarà riportato sulle etichette identificative applicate su tutti i punti luce del territorio.