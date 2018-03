PESCARA. LAVORI IN VIA COLLE INNAMORATI. OCCHIO ALLA VIABILITA’

PESCARA. Inizieranno lunedì lavori di manutenzione in via Colle Innamorati. In più punti è previsto il rifacimento dell'asfalto. I ritardi sono imputabili - secondo il Comune- ad almeno 5 perdite di acqua che sono state segnalate all’Aca la quale lavorerà con quattro ditte contemporaneamente, in modo da velocizzare al massimo i lavori e subito dopo il Comune procederà al rifacimento del manto stradale dove più serve.

Problemi di viabilità dunque per i tratti di strada interdetti.



Via Colle Innamorati nel tratto compreso dall'incrocio con via Conte Genuino fino all'intersezione con via Valle Fuzzina non sarà transitabile dalle ore 9.00 di lunedì fino alle 13,30. Chiusura alle 9 dopo l’apertura delle scuole e uffici.

Consentito il transito ai residenti sulla strada.