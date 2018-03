PESCARA. ESTENSIONE SOSTA E ABBONAMENTO A RESIDENTI VIA MUZII

PESCARA. «Estendiamo anche ai residenti e ai commercianti di via Leopoldo Muzii la possibilità di parcheggiare, pagando un abbonamento ridotto, sulle aree di risulta o nell’area di sosta antistante il Bingo, beneficiando della stessa possibilità garantita ai cittadini di altre vie limitrofe. Un’agevolazione che concederebbe loro un po’ d’ossigeno vivendo in una strada in cui la sosta è di fatto molto limitata e, soprattutto, in vista della realizzazione di quella sciagurata pista ciclabile, già bocciata dagli stessi residenti, che il sindaco Alessandrini intende costruire a brevissimo e che quindi cancellerà le poche decine di stalli per la sosta oggi esistenti».

È la richiesta che ha presentato all’assessore alla Mobilità Civitarese, e al Dirigente e responsabile del Servizio Lavori pubblici e mobilità, il Capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli.