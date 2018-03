SENZA BIGLIETTO DELL’AUTOBUS, SI IMPOSSESSA DELLE CHIAVI

TERAMO. Nella mattinata di ieri, il pullman della Linea urbana di Teramo nr.9 ha dovuto fare fermata non prevista poiché un uomo, salito a bordo poco prima senza biglietto, ha iniziato a dare in escandescenze richiedendone l’emissione ma l’autista, come da regolamento, non poteva emetterlo.

Il conducente, vista la situazione ormai degenerata, ha dovuto fermare il mezzo e a nulla sono valsi i tentativi di rabbonirlo.

L’uomo, in risposta, in preda all’ira, ha furtivamente sottratto le chiavi del bus dal quadro di accensione impedendo così la ripresa della corsa.

Il conducente si è visto a quel punto obbligato a richiedere l’intervento della Volante della polizia: alla vista degli Agenti il passeggero ha dovuto riconsegnare le chiavi ed il bus ha potuto riprendere la regolare corsa.

L’uomo è risultato essere un cittadino residente in Pescara ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.