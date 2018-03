COLLUTTAZIONE CON I CARABINIERI, ARRESTATO

MARTINSICURO. Tenta di sfuggire al controllo dei carabinieri per non essere identificato, ma viene raggiunto e dopo una breve colluttazione immobilizzato ed arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' accaduto nella serata di ieri a Martinsicuro, quando una pattuglia del locale Comando Stazione, durante il servizio di controllo del territorio, si e' imbattuta in un cittadino extracomunitario che si aggirava a piedi via Magellano, ed hanno proceduto al suo controllo. Nella circostanza, il ragazzo per sfuggire all'identificazione ha iniziato a correre nel vano tentativo di dileguarsi e farla franca, ma e' stato raggiunto poco dopo un breve inseguimento a piedi per le vie cittadine dal brigadiere capopattuglia ed al termine di una breve colluttazione e' stato immobilizzato e arrestato. Si tratta di un senegalese 26enne, nullafacente, senza fissa dimora in Italia, gia' noto alle Forze di Polizia con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel corso della perquisizione personale il ragazzo e' stato, altresi', trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana. L'extracomunitario e' stato pertanto segnalato alla Prefettura di Teramo per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. A seguito della colluttazione il capo equipaggio rimasto lievemente contuso, e' stato medicato presso il locale distretto sanitario di base e giudicato guaribile in 5 giorni. L'arrestato, dopo le formalita' di rito, e' stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Alba Adriatica, in attesa del processo che sara' celebrato con rito direttissimo.