ACA L’ACQUA TORNA POTABILE NEL PESCARESE

PESCARA. Torna potabile l'acqua negli undici comuni del Pescarese in cui era stata dichiarata la non potabilità a causa della presenza di fluoruri. Lo rende noto l'Aca, sottolineando che "l' acqua può essere utilizzata a scopo potabile per tutti gli usi alimentari". "A seguito di analisi effettuate nei giorni 3 e 4 aprile da Aca e Asl con riscontro del rientro nei limiti di legge per il parametro fluoruro - sottolinea l'azienda - è ripristinata la potabilità delle acque in distribuzione". I comuni interessati sono Civitaquana, Catignano, Pietranico, Brittoli, Pescosansonesco, Cugnoli, Vicoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Torre de' Passeri, Corvara.