MORTO L’UOMO USTIONATO A MOSCUFO MENTRE INCENDIAVA STERPAGLIE

PESCARA. È morto il 62enne di Moscufo che domenica era rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito dalle fiamme mentre bruciava le sterpaglie in un terreno di sua proprietà, nelle campagne del comune del Pescarese. L'uomo, Enrico Luciani, imprenditore, è deceduto ieri pomeriggio al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era stato trasferito lunedì.

Domenica mattina l'uomo stava pulendo un fondo agricolo e dando fuoco alle foglie, quando è stato lambito dalle fiamme.

Era stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero a Pescara. Aveva riportato ustioni sull'80 per cento del corpo.