Gissi, cento espositori per la Mostra mercato "Arti e Mestieri"

GASTRONOMIA. GISSI. Sabato 18 e domenica 19 settembre 2010, Gissi diventerà teatro di “Arti e Mestieri”, una Mostra Mercato che coinvolgerà l’intero centro cittadino, dalle ore 9 alle 21. Protagonisti della manifestazione saranno oltre cento espositori, alcuni espressione del territorio, altri provenienti da diverse zone d’Italia. Nella due giorni, inoltre, uno spazio particolare sarà riservato ai sapori del territorio. Oltre al Nutella-Party e al Pasta-Party, eventi gratuiti pensati per grandi e piccini, è prevista infatti la presenza di Paolo Lauciani, protagonista della rubrica “Gusto” in onda sul Tg5: sabato 18, nella sala consiliare del Comune di Gissi, a partire dalle 18.30 il sommelier terrà un incontro sull’analisi delle qualità e delle caratteristiche dei prodotti locali, con degustazione di vini pregiati. Nell’occasione Lauciani svelerà anche alcuni segreti per diventare perfetti sommelier. 17/09/2010 12.15