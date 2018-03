CARAMANICO. CADE IN UN CREPACCIO, ESCURSIONISTA SOCCORSO

CARAMANICO TERME. Un escursionista di cui non si conosce al momento l'identità è rimasto ferito dopo le 10.30 di questa mattina in una zona montuosa ricadente nel territorio comunale di Caramanico Terme. L'uomo, per cause in corso di accertamento, sarebbe infatti caduto in un crepaccio ghiacciato. Una volta scattato l'allarme alla sala operativa del 118, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti con l'eliambulanza dell'Aquila, verricellato e trasportato all'ospedale di Pescara con un trauma cranico commotivo.

L'escursionista-sciatore, rimasto ferito alla testa questa mattina in una zona montana nel comune di Caramanico Terme, dopo essere scivolato, è L.R., un uomo di 70 anni, originario di Trieste che, dopo i soccorsi sul posto da parte dei sanitari, e il trasporto con l'eliambulanza del 118 all'ospedale civile di Pescara, è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Non è in pericolo di vita. Sull'accaduto sono al lavoro i carabinieri della Stazione di Caramanico Terme e della Compagnia di Popoli (Pescara), i carabinieri forestali di Caramanico Terme, coordinati dal tenente Tonino Marinucci.